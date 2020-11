Nils Niitra | Kuidas lumpen eliidist lumpeni tegi 

Nii nagu omal ajal Itaalias või Saksamaalgi, on vaja parema tulemuse saavutamiseks pääseda kõigepealt valitsusse. Valitsuses tuleb silma paista jõuliste sõnavõttudega ning populistlike sammudega, et saada endale ka ühiskondliku „soo“ toetus. See on suurim ja seega ka kõige ohtlikum osa valijaskonnast.

Hitleri võimuletuleku tsementeerisid pudupoodnikest bürgerid samamoodi, nagu Pätsi diktatuurile plaksutasid kodu kaunistavad väikekodanlased. Need on inimesed, kellel üldiselt on puudunud poliitilistes küsimustes seisukoht, kibestunud nad samuti pole, majanduslikult tulevad toime, aga neile meeldib jõud. Nad armastavad selget ja lihtsat sõnumit, mis muudab poliitika arusaadavaks. Neile meeldib, kui maailm on selge nagu allikavesi, ja seda paremradikaalid ka pakuvad. Abielu on mehe ja naise vaheline suhe! Õige! Immigrandid võtavad töö ära! Just! Võtame laenu ja parandame kõigi elujärge! Vägev! Ei mingeid pooltoone, sest need eeldaks liigset analüüsi.

Nõnda olemegi jõudnud Eestisse, kus ühiskonna kõige madalama taseme instinktid on kujundamas eliidi ning seeläbi ka üha suurema rahva osa otsuseid. EKRE õppis lumpenilt, nüüd võib näha, kuidas nii mõnegi teise erakonna poliitik võtab oma retoorikas omakorda õppust EKRElt.

Paraku hakkas sotsiaalmeediasõltlaseks ka ajakirjandus ise, võimendades lumpeniseerunud poliitikute seisukohavõtte ning tekitades nende üle kestvaid ja tüütuid arutelusid. Näidete otsimiseks pole vaja kaugele minna, piisab kasvõi äsjasest Urmas Reitelmanni haugatusest ETV „Ringvaate“ saatejuhtide aadressil. Solvata on nüüd lihtne, piisab mõnest lausest ja järgneb lõputu arutelu.

Ent kas ühe erakonna sarjamine on ikka toimuva põhjuste hindamiseks piisav? Lisaks sotsiaalmeediale on Helmedele andnud tuult tiibadesse teiste erakondade varasem vallutamine politikaanide poolt, üleolev suhtumine valijate tunnetesse, ükskõiksus vaeste suhtes, katsed meediaga manipuleerida ja nii edasi. Sajandi esimesel kümnendil muutusid Eesti erakonnad sedavõrd elitaarseteks ja võõrandunud firmadeks, et kui EKREt poleks olemas, tulnuks see välja mõelda.