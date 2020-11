Otto Oliver Olgo | Peaminister Jüri Ratas! Kutsuge valetajad valitsusest tagasi! 

Enamik USA põhilisi meediakanaleid - aga ka näiteks Sina, peaminister Jüri Ratas, ja ka Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen - on jõudnud õnnitleda Joe Bidenit ning Kamala Harrist edukate valimiste puhul. Olete mõlemad väljendanud soovi jätkata “head koostööd”.

Loomulikult loetakse mitmes USA osariigis hääled veel üle nappide vahede tõttu ja võime oodata mitut kohtuvaidlust lähinädalatel. Donald Trump on reetmas end poliitikuna, kellel pole ühegi kaotuse puhul väärikust, mis oleks võrreldav endise vabariiklasest presidendikandidaadi John McCainiga. Mitmed vabariiklased on end seetõttu avalikult viimaks distantseerimas Trumpist. Pärast seda kui neli aastat on vaikimisi kaasa noogutatud. Tuletagem meelde, et vaid üks vabariiklane toetas Trumpi umbusaldamist Senatis 2020. aasta alguses - senaator Mitt Romney, 2012. aasta vabariiklaste presidendikandidaat.

Huvitav, kui paljud Isamaa ja Keskerakonna saadikud riigikogus julgevad vabariiklaste kombel kaasa noogutada (minu seisukoht on, et ka erapooletuks jäämine või tulevasele vältimatule umbusaldushääletusele mittetulemine tähendab kaasa noogutamist) avaldustele: „Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud. /.../ Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja massiliselt võltsida. /.../ Kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis Ameerikas enam põhiseadus ei kehti.“ (rahandusminister Martin Helme, TRE raadio).

„Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid.” (siseminister Mart Helme, TRE raadio).

Tõenäoliselt enamik kohtulahinguid ei rahulda Trumpi kaitsjate nõudmisi ega soove. Ehk siis “korrumpeerunud tüübist” Joe Bidenist saab USA president järgmiseks neljaks aastaks ning Kamala Harrisest USA ajaloo esimene naisasepresident. Kas Isamaa ja Keskerakonna saadikud parlamendis ning esindajad valitsuses leiavad sarnaselt mitmete vabariiklastega, et on aeg seista vastu inimestele, kelle nägemuses on vaid üks tõde, mis kattub Donald Trumpi nägemusega maailmast? Või poetakse peitu ja ignoreeritakse sõnumeid? Poleks ju esimene kord.

Opositsioon ja parlamendivälised erakonnad Eesti 200, Rohelised ning Tulevikuerakond! Ajakirjanikud! Aga ka muud osapooled, kes soovivad kaitsta demokraatlikke valimisi ja meie suhteid oluliste liitlastega! Ärge laske sellel provokatsioonil maha kukkuda! Ei kahe nädala pärast ega 2021. aasta alguses, kui vaja. Nii kaua kui võimalik, hoidke ministreid vastutavatena öeldud sõnade eest. Ja tegude eest.