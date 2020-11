Ministrite põrmustav hinnang EKRE kolleegidele: Helmede sõnavõtud USA valimistulemuste kohta on absurdsed ja lubamatud

"Ameerika Ühendriikide rahva tahtel valitud tulevane president Joe Biden on väga teenekas riigimees, kes on lubanud seista kõigi USA elanike eest. Samuti on ta lubanud pingutada, et ühiskonnas tekkinud lõhesid tasandada ning aastate jooksul võimendunud erimeelsused ületada. Need on ausad soovid, millest peaksime õppima ka Eestis. Mina olen Eesti riigi nimel Joe Bidenit Ameerika Ühendriikide 46. presidendiks valimise puhul õnnitlenud. Martin Helmel tuleb erakonna juhi ja Eesti Vabariigi rahandusministrina mõista, et USA on meie suurim liitlane ja asendamatu strateegiline partner nii Eesti kui Euroopa Liidu jaoks. Mart Helme peaks siseministrina samuti väga hästi teadma, et ilma tõenditeta ränkade süüdistuste esitamine on lubamatu," manitseb Ratas Helmesid.