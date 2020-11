Krimi Surmanuhtlusest pääsenud ja mitu inimest tapnud eluaegne vang ihkab vabadusse: „Inimelu on hindamatu ja kellelgi ei ole õigust seda võtta. Seda enam minul.“ Arvo Uustalu , täna, 17:50 Jaga: M

VIDEOSILD VANGLAGA: Vabadusse ihkav eluaegne vang Oleg Pjatnitski osales kohtuistungil telesilla vahendusel. Foto: Arvo Uustalu

Oleg Pjatnitski on oma 61st eluaastast trellide taga veetnud 36 ja pool. Juba sügaval nõukogude ajal surma mõistetud retsidivist kinnitab, et on muutunud mees ning valmis, kitarr käes ja jumalasõna huulil, tavaellu sukelduma.