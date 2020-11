Eesti uudised „Olukorrast riigis“ | USA presidendivalimiste mõju Eestile: kaovad valefaktid ja ropp suu Toimetas Marvel Riik , täna, 14:54 Jaga: M

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump. Foto: Reuters

„Inimesed, kes seni on arvanud, et enda poliitiliste eesmärkide nimel võib kõike suust välja ajada, saavad Ameerika Ühendriikide näitel aru, et isegi kui sellega õnnestub lühiajaliselt edu saavutada, siis pikaajaliselt seda edu ei tule,“ rääkis „Olukorras riigis“ saatejuht Andrus Karnau USA presidendivalimiste mõjust Eesti poliitkultuurile.