GALERII | Aasta isa on Arvo Tuvikene 

"Kahjuks ei näinud ma ühte vanaisa ja vanaema, kuid minu lastel ja pojapojal on väga vedanud, nad on näinud eelnevaid sugupõlvi," ütles ta ja kinnitas, et tema isa oli talle suureks eeskujuks ning ta on püüdnud lastele samu väärtusi edasi anda.