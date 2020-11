Eesti uudised „Räägime asjast“ | Siseminister Mart Helme: Trump võidab USA valimised võib-olla verevalamisega, Biden on närakas Toimetas Marvel Riik, Hindrek Pärg , täna, 13:22 Jaga: M

Siseminsiter Mart Helme. Foto: Priit Simson / Ekspress Meedia

„Mina nägin enne USA valimisi und. Oli selline väli ja nägin, et Trump tuleb üle heinamaa. See väli oli kaetud soolikate ja sisikondadega. Aga Trump sammus sealt läbi. Trump võidab lõpuks,“ jutlustas siseminister Mart Helme EKRE poliitsaates „Räägime asjast“. „See tuleb tohutu võitluse, võib-olla isegi verevalamise hinnaga, aga ta lõpuks võidab – õiglus seatakse jalule.“ EKRE juhtpoliitikute sõnul peaks iga ennast normaalseks pidav inimene saama aru, et USA presidendivalimised on võltsitud.