Tuleval nädalal on oodata öökülma 

Tuul on võrdlemisi nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur langeb -2 kuni 3 kraadini. Päeval kandub loodevoolus üle Eesti madalrõhulohk ühes vihmapilvedega, aga kõikjale sadu ei jõua. Lääne- ja loodetuul tugevneb, põhjarannikul ulatuvad puhangud taas 15 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 9 kraadi.



Teisipäeval taevas selgineb ja ilm on sajuta. Loodetuul on öösel puhanguline vaid põhjarannikul, päeval nõrk ja on muutliku suunaga. Lisandub külmemat õhku. Õhutemperatuur langeb öösel -3 kuni 2 kraadinid, päeval tõuseb 3 kuni 5 kraadini.



Kolmapäeval liigub kõrgrõhkkond koos soojema õhumassiga üle Eesti lõuna poole. Taevasse lisandub madal pilvekiht, mis ka päeval ei taha hajuda. Läänekaarest lõunasse pöörduv tuul on nõrk. Öine õhutemperatuur langeb enne soojema õhumassi jõudmist 0 kuni -5 kraadini, päeval on sooja 2 kuni 7 kraadi.



Neljapäeval ja reedel jääme nõrgeneva kõrgrõhkkonna läänepoolsesse serva. Pilvi on üsna palju, kuid ilm püsib olulise sajuta. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösiti -3 kuni 2 piires, päevasel ajal 1 kuni 5 kraadi.