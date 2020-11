Austraalia Victoria osariigis ei registreeritud ühtki uut koroonajuhtumit üheksandat päeva järjest 

Peaminister ütles, et alates pühapäeva keskööst saavad restoranid, pubid ja kohvikud võõrustada kuni 40 inimest siseruumides ja 70 väljas, samal ajal kui kinod, galeriid, muusikakohad ja muuseumid saavad igas "ruumis" tegutseda kuni 20 inimesega, vahendas The Guardian.

„Saabub aeg, mil saame muudatusi teha, kuid mitte täna. Ma tean, et maskid pole meeldiv kogemus, eriti kui ilmad soojenevad, kuid need on odavad ja kasulikud," ütles peaminister.