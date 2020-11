Loomad Hiiumaalt mandrile ravile viidud nastiku söögitoru on tõsiselt vigastatud Toimetas Katrin Rohtla , täna, 11:06 Jaga: M

Foto: Eesti Metsloomaühing

Oktoobri lõpus sõitis Hiiumaalt mandrile ravile nastik, kes oli ogalikust toitudes viga saanud. Nüüd on selgunud, et mao söögitoru on tõsiselt viga saanud, mistõttu enne kevadet ta tagasi loodusesse ei pääse.