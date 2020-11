Maailm Mehhiko president ei õnnitle Bidenit enne, kui juriidilised probleemid on lahendatud Toimetas Valeria Filippova , täna, 10:51 Jaga: M

Joe Biden peale seda, kui teatati tema võidust. Foto: Reuters

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles laupäeval, et ei õnnitle USA presidendivalimiste võitjat enne, kui õiguslikud küsimused on lahendatud, ilmselgelt selleks, et vältida ülemineku ajal Washingtoniga huvide vastuolu.