Joe Bideni võidukõne: Ameerikal on aeg paraneda ja ühineda 

"Rahvas on rääkinud ja andnud meile selge võidu, veenva võidu," sõnas Biden oma kõnes CNN-i vahendusel, et presidendivalimistel hääletas rekordarv ameeriklasi - 74 miljonit.

Joe Bideni sõnul oli ta üllatunud, et kogu riik tänavatele uut algust tähistama tuli ja nimetas Bideni võitu lootuseks, rõõmuks - usuks paremasse homsesse.

Biden pöördus Trumpi valijate poole sõnumiga, et Ameerikal on aeg leppida: "Kõik teie, kes te hääletasite Trumpi poolt - ma mõistan teie pettumust. Ma olen ka ise kaotusi kogenud, aga anname üksteisele võimaluse."

"On aeg loobuda karmist retoorikast, alandada temperatuuri, üksteist uuesti näha ja kuulda. Edasiminekuks tuleb lõpetada vastaste kohtlemine vaenlasena. Nad ei ole meie vaenlased. Nad on ameeriklased," ütles Biden.

"Piibel ütleb, et igaks asjaks on oma õige aeg - aeg ehitada ja luua, aeg külvata ja lõigata, aeg paraneda. Nüüd on Ameerikal aeg paraneda," usub Biden.