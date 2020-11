Urmas Paet: Bideni võit taastab USA ja Euroopa suhteid 

Paet lisab, et märgiline areng on ka see, et USA saab Kamala Harrise näol oma ajaloo esimese naisasepresidendi.

„Nii et kui vaadata neid viimase nelja aasta arenguid ja paljut muud, siis kahjuks on Euroopa ja USA suhted käinud selgelt alla. Ja seda mitte EL-i initsiatiivil. Nüüd on aeg teha oluline pööre Euroopa ja USA suhete paranemiseks tasemeni, kus nad olid enne eelmisi presidendivalimisi. See on väga tähtis ka Eestile. Nii julgeoleku kui ka majanduskeskkonna seisukohast. Eeldada võib USA ja Euroopa suhete paranemist nii kaubandussuhete, kliimamuutuste vastase võitluse kui julgeolekukoostöö valdkonnas.“