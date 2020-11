Kajar Kase USA valimistest: Trump peab Valgest Majast lahkuma 

Kase selgitab, et tavade kohaselt helistab kampaaniaga kaotanud osapool võitjale just pärast seda, kui häälteenamusega võitja meedias väljakuulutatakse. Kõnes peaks helistaja oma kaotust tunnistama ja see o hetk, mil valimised võib lõpetatuks kuulutada ja liikuda järgmisesse üleminekufaasi.

Kas Trump ka seda teeb?

"Hillary Clinton tegi kõne Trumpile valimisööl. Rahvale kõnet ei pidanud, aga helistas Trumpile ja ütles, et valimised on läbi, sest ta on kaotanud. Sealt edasi sai Trump pidada võidukõnet," meenutab Kase.

Trumpi puhul on Kajar kase sõnul raskem ennustada, sest president on mõista andnud, et ta ei pruugi kaotust tunnistada.

Tema sõnul on see ju ka tegelikult Trumpi õigus, aga Kase sõnul ei ole vähemalt tema senini näinud mingit tõestusmaterjali, mis viitaks, et kusagil oleks valimiste ja nende tulemustega seoses väga valesti ja mööda. Kase usub, et Trumpil ei ole lihtsalt mingit pidepunkti, mille najal hääli vaidlustada.

"Selleks, et vaidlustada valimistulemused, siis peab tal olema võimalik vaidlustada need vähemalt neljas osariigis (Kase nimetab Arizonat, Nevadat, Pennsylvaniat ja Georgiat)."