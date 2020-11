Eesti uudised Viimsis varastatakse massiliselt uute autode küljepeeglite klaase Siim Randla , täna, 16:33 Jaga: M

Foto: Ida-Harju politseijaoskond/Facebook

Politsei on viimastel päevadel saanud Viimsi vallast üle kümne teate, et uuematelt sõiduautodelt on varastatud küljepeeglite klaasid.