EKRE volikogu kinnitas keskkonnaministri kandidaadiks Rain Epleri 

Rain Epler ütles EKRE volikogus, et peab vajalikuks minna edasi metsamajanduse arengukavaga. „Metsanduse arengkava koostamisel osalevad mitmed huvigrupid, kellel on erinev nägemus meie metsade mõistlikust majandamisest. Asun tööle selle nimel, et erimeelsustele vaatamata osapooli rahuldava kokkuleppeni jõuda,“ ütles Epler.

Epler on Riigimetsa Majandamise Keskuse, Kredexi ja EAS-i nõukogu liige. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis juhtimist ja välismajandust ning Eesti IT

Kolledžis infosüsteemide analüüsi. Epler on abielus, peres kasvab kolm last.



Senine keskkonnaminister Rene Kokk lahkub ametist tervislikel põhjustel.