„Rahva teenrid“: koroonaviirusega seoses tänavatel paanikat näha ei ole 

Jaaganti sõnul ei oodanud ta, et Donald Trump võidab, kuid toimetusesisesest arvamusküsitlusest tuli välja, et Trump saab võidu osariikides, millel on suurem kaal. Sellest algas arutelu selliste küsitluste üle, mille usaldusväärsus on küsitav, sest tihtipeale on need eksitavad.