Reformierakond ja sotsid nõuavad õpetajatele palgatõusu 

Kevadel Eestisse jõudnud koroonakriis on lisaks meditsiinitöötajatele, päästjatele ja politseile puudutanud tugevalt koole, lasteaedasid, õpetajaid ja lapsevanemaid, märgivad Tallinna volikogu Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid pöördumises Riigikogu kultuurikomisjoni poole. „Kuigi tahaks loota, et varsti on kõik hästi, siis vaadates statistikat ja lugedes teadlaste arvamusi, tuleb kahjuks nentida, et enne kui läheb paremaks, läheb halvemaks. Seetõttu ei saa jätta hooleta neid, kes meie tervise, laste hariduse ja turvatunde heaks töötavad,“ teatavad nad. „Paraku ei ole samal arvamusel vabariigi valitsus, kes on otsustanud, et oluliste valdkondade töötajate palgatõusu järgmisel aastal ei tule. Nende inimeste hulka kuuluvad ka õpetajad.“

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid ei saa vaikides takka kiita õpetajate palgatõusu ärajätmist järgmiseks neljaks aastaks, seisab nende pöördumises kultuurikomisjoni poole.„See halb otsus tuleb riigikogus ära muuta ja riigikogu kultuurikomisjonil on võimalik seda veel teha. Valitsused on varem seadnud eesmärgiks, et õpetajate brutokuupalk peab moodustama 120% Eesti keskmisest brutokuupalgast ning sellest eesmärgist ei peaks taganema,“ teatavad reformierakondlased ja sotsid.„Teeme Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku seista selle eest, et õpetajate palgatõus järgmisel aastal tuleks. Õpetajate palgatõus keerulisel ajal on oluline. See näitab, et hindame nende tööd ja hoolime õpetajatest.“