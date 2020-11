Autosse sissetungija uinus kuriteopaigal 

Politsei kirjutas Twitteris juhtumist, kus Mustamäe elanik teatas hommikul häirekeskusele, et võõras mees on autosse murdnud ja magab seal. Omaniku tulles ärkas sissetungija üles ja tahtis ära joosta. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul oli mees joobes. „Menetlust juhtumi osas siiski ei alustatud, kuna autol kahjustusi ei olnud ja teatajal samuti kaebusi ei olnud,“ sõnas ta.

Sääraseid juhtumeid, kus sissetungijad on uinunud, on ette tulnud varemgi. Narvas kaubanduskeskusesse tunginud noormees saadi ilma vaevata kätte, sest ta oli jäänud kuriteopaigal magama, Iisaku vallas saadi aga kätte majja tunginud, kõhu täis söönud, end purju joonud ja uinunud varas.