Maailm ÕL USAs | Bideni tee võidule, Trumpi lootus on kohtu kätes Greete Kõrvits , täna, 22:50 Jaga: M

GALERII

Foto: Reuters/Scanpix

Näib, et siinkirjutaja peab taas oma sõnu sööma. Eesti aja järgi reede õhtul on Joe Biden teinud seda, mis veel paar päeva tagasi näis võimatu: ta on rebinud ette Georgia osariigis, samuti ka Pennsylvanias. Algul näis, et Biden võidab suurelt, siis aga tekkis kahtlus, et ta ei pruugigi võita või kui, siis üsna nadilt, ent nüüd aga... näib, et endine asepresident võidab ühtaegu võimsalt ja samas ülinapilt. Kuidas see võimalik on?