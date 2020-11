Ilves: Bideni võit ei ole hea Eesti valitsusele, kõnepruuk stiilis „Kui on must, näita ust“ ei soodusta häid suhteid 

“Kui isegi Fox News, mis on suur Trumpi pooldaja, ütleb, et jah, Biden on võitnud, siis võime selles päris kindlad olla,” sõnab Ilves.

Trump ja tema pooldajad on öelnud, et valimistulemused on võltsitud ning pärast valimispäeva ei oleks tohtinud hääli edasi lugeda. Ilvese sõnul pole Trumpi nurinatel suurt juriidilist alust. “Kohtuprotseduurid võivad minna edasi, aga suurt juriidilist alust sellel ei ole, välja arvatud, võib-olla Georgia osariigis, mida Bidenil polegi vaja, et võita. Muidu need vahed on nii suured, et ümber lugemise ega millegi muuga ei tööta argument, et hääli ei oleks tohtinud lugeda pärast valimispäeva.”

Bideni võit on Ilvese hinnangul Eesti rahva jaoks hea, kuna Trumpil olid plaanid USA NATOst välja tõmmata, kuid Bideni ajal seda ohtu ei ole. “Biden on olnud suurimaid transatlantiliste toetaja, ta tunneb Ida-Euroopat eriti hästi, see on meile väga hea,” ütleb ta.