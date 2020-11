TV3 VIDEO | Aasta naiseks valiti professor Irja Lutsar: see oli minu jaoks väga ootamatu 

Kuivõrd 2020. aasta läbivaks teemaks on koroonaviirus, siis pälvis auhinna naine, kes on esimesest päevast peale aidanud koletu viiruse vastu võidelda.

"See oli minu jaoks väga ootamatu. Ma usun, et Eestis on väga palju Aasta naisi 2020," ütles Lutsar "Seitsmestele uudistele".

"Muidugi ma valetaks, kui ma ütleks, et mul ei ole hea meel, et mind tähele pandi. Mul on eriti hea meel, niisuguses meestekeskses maailmas ka naisi märgatakse," lisas ta.

Kui eelmisel aastal samal ajal ei teadnud paljud, kes on professor Lutsar, siis selle aasta alguspäevist on just tema olnud see, kes selgitab ja annab nõu, kuidas võita koroonaviirust.

Küsimusele, kuidas ta jaksab lisaks igapäevasele teadustööle iga päev avalikkusele selgitusi jagada, möönab Lutsar, et ta ei ole selles võitluses üksinda. "Tegelikult on mul seljataga päris palju inimesi, kes mind toetavad ja minusse usuvad. Niimoodi suudabki. Ega ma ju millegi muuga kui koroonaga praegu tegele, aga Eestis on väga palju teisi inimesi, kes on selle südameasjaks võtnud."