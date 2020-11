ÜLENURMEL KÄÄRIB: mänguväljaku asemele kerkinud ridaelamu ajas oravapartei tülli 

Tartu on siit kiviga visata. Ambitsioonika nimega Villa elurajooni ridaelamu ees seisavad kõik kolm Kambja valla revisjonikomisjoni liiget: Illari Lään, Leho Liiv ja ja Meelis Michelson. Nende kõrval on ka Kristine Kõps, naine, kelle alustatud tegevus viis selleni, et 31. oktoobril oli viimane tööpäev Kambja valla maa- ja ehitusosakonna juhatajal Tiit Lukasel. Viimase suhtes algas ka distsiplinaarmenetlus, aga Lukas otsustas selle tulemust ootamata vallavalitsusest ise lahkuda.