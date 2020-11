Maailm PUTIN ON HAIGE? Briti tabloid väidab, et Vene president loobub peagi ametist Greete Kõrvits , täna, 17:45 Jaga: M

Starost ne radost! Foto: Zuma Press/Scanpix

Briti tabloid The Sun kirjutab, et Venemaa presidendi Vladimir Putini tervis pole päris korras ning et riigipead ümbritsevad ametnikud survestavad teda ametit maha panema. Kreml nimetas sellist juttu totruseks.