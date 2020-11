Juhtkiri | Valitsuse otsustusvõimetus viiruse tõkestamisel võib kalliks maksma minna 

Kuid praeguses murettekitavas olukorras ei piisa meile ainult teadmisest, et valitsus arutab võimalikke piiranguid. Me tahame teada, millised variandid on arutluse all ning millised on argumendid mõne sammu astumiseks või mõnest piirangust hoidumiseks. Kevadise eriolukorra järel on teada valitsuse seisukoht vältida teise laine ajal riigi lukkupanekut. Teiste praeguseks juba karme piiranguid rakendanud riikide näitel ei saa ka sellist sündmuste käiku välistada, kui nakkuse levik kontrolli alt väljub ja tervishoiusüsteem enam haigete hulgaga toime ei tule.