Kokaiiniärika auto alla jäänud politseinik: mu jalg oli asfaldi ja ratta vahel, kolleeg lohises veel paar meetrit edasi 

Tänavu 19. veebruaril kella 10 ajal on Tallinnas Lasnamäel asuva Kärberi Selveri parkla tühi. Daniil pargib valge Opeli parkla nurka ja jääb ootama. Daniili teada peaks peatselt välja ilmuma potentsiaalne klient, kes on varasemalt tema käest kaks-kolm korda kokaiini ostnud. Olukord tundub esialgu rahulik – Daniilil on parklale hea ülevaade ja inimesi liigub ümbruskonnas vähe. Seejuures pole Daniil kursis, et klient on vahepeal otsustanud elus uue lehekülje keerata ja annab peatselt toimuvast narkoärist teada narkopolitseinikule.