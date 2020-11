Uudised MEDITSIINIÕPPEJÕUD KOROONAVAKTSIINIST: võimalik, et tulevikus vaktsineerime end igal aastal Nils Niitra , täna, 19:00 Jaga: M

TULEVIKKU EI ENNUSTA: Tartu Ülikooli peremeditsiini dotsent Marje Oona loodab siiski, et ehk saab järgmise aasta teisel poolel juba natuke julgemalt reisida. Foto: Aldo Luud

Maailm ootab pikisilmi koroonavaktsiini, aga tegelikkuses ei tea me veel isegi seda, kas viiruse vastu tuleb end tulevikus vaktsineerida igal aastal või piisab ühest korrast. Tartu Ülikooli peremeditsiini dotsent Marje Oona ütleb siiski intervjuus Õhtulehele, et tõhusa vaktsiini valmimise järel on lihtsam teha ka neid, mis peavad võitlema Covid-19 mutatsioonidega.