Selle hooaja joogisoovitus: maailma parima baaridaami loodud Winter Spritz! 

Üheks nendest on Eesti väiketootja Punch Drinksi valmistatav Winter Spritz. Punch Drinksi näol on tegemist Tallinnas paikneva joogitootjaga, mis valmistab sealses kokteililaboris mitmesuguseid käsitöökokteile ning karastusjooke. Toodangu keskmeks on naturaalsetest infusioonidest valmistatud joogid, mis tehtud ilma säilitusainete ning üleliigse suhkruta.

Kes varem Punch Drinksi jooke maitsnud, teab, et ennekõike on nad tuntud pilkupüüdva disainiga džinnikokteilide poolest. Winter Spritz on aga meeldiv kõrvalekalle nende harjumuspärasest tooteliinist. Samas on joogimeistrite põhimõtted jäänud samaks – jook on otsast lõpuni valmistatud käsitööna ning valmistamismeetodina on endiselt au sees infuseerimine.

Kui eelmisel aastal valmistati 3000 pudelit, mis kõik ka läbi müüdi, siis tänavu on otsustatud kogust enam kui kahekordistada. Sellegipoolest on tegemist mikropartiiga ning tõenäoliselt jätkub jooki ka sellel aastal vaid kiirematele.

Retsepti autoriks maailma parim baaridaam

Sisult on tegemist kihiseva veinikokteiliga, kus punast veini on infuseeritud põhjamaiste mustsõstarde, kaneeli, kardemoni ja ingveriga. Kellele sõna „infuseerima“ võõras tundub, siis joogitootmises võib selleks nimetada protsessi, kui erinevat botaanikat töödeldakse nii kuumuse kui rõhuga ning mis võimaldab anda joogile soovitud maitseomadusi ilma keemilisi abivahendeid kasutamata.

Originaalretsepti autoriks on Karina Tamm, kes kohalikele kokteiligurmaanidele kindlasti tuttav nimi – tegemist on 2018. aasta maailma parima baaridaamiga. Selline särav tiitel õnnestus Karinal saada, kui ta võitis baarmenide maailmameistrivõistlused, mida korraldab Rahvusvaheline Baarmenide Assotsiatsioon (International Bartenders Association)

Igal juhul on tegemist Eesti mõistes vägagi uuendusliku tootega, mis oma maitselt paigutub kuhugi glögi ning punase veini vahepeale. Põnevaks teeb aga asjaolu, et kui glögi on mõeldud serveerimiseks soojalt, siis Winter Spritzi tuleks juua jääkülmalt. Kogu vürtside kooslus annab joogile mõnusalt hooajalise aroomi. Küllaltki kompleksse maitsekoosluse juures suudab kokteil siiski jääda äärmiselt tasakaalukaks ja sobituda nii aperitiiviks kui ka suurepäraseks kaaslaseks mitmesugustele liharoogadele.