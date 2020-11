Hooldekodu juhataja: dementsuse all kannatavaid inimesi ei peaks kartma hooldekodusse panna! 

Elisabeth Nahk on Marta kodu vedanud viimased kolm aastat ning nendib, et kahjuks on dementsus üha sagenev probleem. „On raske öelda, millest see tingitud on, sest meie juures on inimesi täiesti erinevatelt elualadelt. Tegeleti intellektuaalse või füüsilise tööga, asjad võivad minna sama rada. Näiteks on siin slaavi filoloogia lektor, arstid, matemaatika õpetaja, raamatupidajad,“ seletab Elisabeth.

Küll aga on tal siiski mõni mõte, mis võib rolli mängida. „Viimased 10-15 aastat töötame hästi palju. Me ei jälgi kuigi tähelepanelikult, mida sööme, kus liigume, kas käime piisavalt värskes õhus,“ räägib asjatundja. Ta avaldab, et on juba kümmekond aastat piilunud, mida inimesed supermarketis ostukorvi poetavad. „See on harv, kui valitakse toorliha, kartuleid, porgandeid, piimatooteid. Hästi palju eelistatakse maitsestatud jogurteid ning poolfabrikaate,“ osutab ta.

Murettekitav on seegi, et dementsuse tekkimise iga kipub nooremaks minema. „Marta kodus on kõige noorem inimene 64aastane naine, kes oli siia jõudmise hetkeks juba kümme aastat dementsust põdenud,“ toob Elisabeth välja.

Lähedase pärast muretsetakse 24/7

Elu dementsega on paraku keeruline. „See pole lapse käitumine, see on haige inimene. Üsna sagedased on lood, kuidas nad soojendavad plastmasstopsis gaasipliidi peal toitu või peidavad oma väärtuslikke esemeid ja siis süüdistavad teisi,“ räägib Elisabeth.

Foto: Envato Elements

Loomulikult käib kogu situatsiooniga alati kaasa mure, mida lähedane üksi kodus teeb. „Sa lähed hommikul tööle ega tea, kus ta on näiteks poole tunni või tunni pärast. Kas ta läks korterist välja? Kas ta on söönud ja võtnud tablette? Või mis siis, kui lamajal kukkus tekk põrandale, ta on terve päeva ilma tekita ja saab külma?“ seletab ta.