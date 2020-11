Top | Trump ja Helme ikka käsikäes 

Ajal, mil valitsus mõlgutab koos terviseametiga mõtteid selle üle, kas ja mida koroonaviiruse leviku pidurdamiseks ette võtta, paneb nakatumiste arv kapakuga ülesmäge ning spetsialistid ennustavad, et jõuludeks on 500 haiglakohta juba täis ning tulevik tume. Kui öeldakse, et levik on epideemiline ja olukord ülitõsine, kuid mingeid samme ei astuta, siis on tegu klassikalise otsustusvõimetusega.