Leedus avastati ööpäevaga rekordarv koroonapositiivseid 

Leedus on nüüdseks registreeritud 20 747 koroonanakatunut. Leedu terviseministeeriumi andmetel on riigis hetkel 15 340 aktiivset koroonaviirusejuhtumit ja 5454 inimest on paranenud. Haiglas on viirusega 785 inimest, seejuures 64 neist on intensiivravis.