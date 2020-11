Eesti uudised KUUE LAPSE ISA: tahaksin emasid julgustada – usaldage isasid rohkem! Liina Hallik , täna, 19:20 Jaga: M

Foto: Maris Treufeldt

„Kui esimene laps sündis, olin 23aastane,“ räägib kuue lapse isa Hillar (38). „Tagantjärele vaadates veel selline noor ja rumal, ei suutnud kohe isarolli tõsiselt võtta. Mõtlesin, et väikesed lapsed – mis ma teen nendega? Elasin rohkem tööle, päevad olid pikad. See arusaam, kui suurt panust on vaja, et pereelu hästi toimiks, on ajaga tekkinud. Praegu olen juhtme tööasjadest täiesti välja tõmmanud. Tegelen lastega.“