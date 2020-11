Eesti uudised HÄÄLED KUULDAVAKS | Queer-kunstnik: informeeritusega on suur probleem, LGBT+ teemasid peaks koolis õpetama Johanna-Kadri Kuusk , täna, 14:00 Jaga: M

Kunstnik Katrina Indiana. Foto: Merilin Ulm

Kunstnik ja aktivist Katrina Indiana leiab, et Eestis on samasooliste abielu küsimusega kaasnenud poleemika suurimaks põhjuseks vähene informeeritus. Selle lahendamiseks on tema sõnul vaja riigi sõbralikku suhtumist vähemusgruppi ja seda, et nendest teemadest juba koolis noortele räägitaks.