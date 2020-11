Eesti uudised HÄÄLED KUULDAVAKS | Geikristlane Meelis: piibli fookuses ei ole seksuaalkäitumine, vaid armastus ja lunastus Johanna-Kadri Kuusk , täna, 14:00 Jaga: M

Meelis Süld Foto: Martin Ahven

Geikristlane Meelis Süld leiab, et kristlus ei ole samasooliste abielu küsimuses piisav vastuargument, kuna piibli fookuses on siiski peamiselt armastus ja lunastus. See, et kristlusest on saanud automaatne samasoolisete paarisuhete vastasus, tuleb Meelise sõnul süsteemsest propagandast kogudustes ja kristlikes kanalites.