KOROONAJÕULUD: Ratas tahab pühadetralli tühistada! Jõuluvana: kinke saab jagada ka distantsilt 

Kas tõesti tulevad tänavu pühad nõnda, et ei saagi jõulumeest palgata? Tallinnas kahte rüblikut kasvatav pereema Mari (nimi muudetud) on täitsa paanikas: „Kelle panen siis taati mängima?!“ Muidu püsimatud põngerjad elavad jõuluvana usus ning on taadi nimel valmis üles näitama püsivust ja tähelepanelikkust. Aga kui valge habeme taha peituks oma isa, siis reedaks see lastele suure saladuse: jõuluvana ei elagi kaugel põhjas, vaid koos nendega Tallinnas!