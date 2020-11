Keemiakatsed tõid sünnipäevalapsele politsei kohale 

Teadusteater “Teeme keemiat” kirjutab, et politseinike saabumine tegi sünnipäevapeo kordades ägedamaks. “Kõige ägedam sünnipäev on see, kus etendus on niivõrd lahe, et kadedad naabrid kutsuvad korrakaitsjad kohale, kes ei tee muud midagi, kui soovivad lapsele õnne. Ma ei tea miks, aga iga kord, kui lahedad politseinikud ära sõidavad, lasevad nad korraks vilkurit ja see on justkui maasikas tordile,” rõõmustavad nad.