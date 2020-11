HÄÄLED KUULDAVAKS | Biseksuaalne neiu imestab: miks inimesed meid kardavad? Mõni pole homoga kunagi kohtunudki! 

„Oleks ju loogiline mõelda, et inimene on inimene, ükskõik, kellele ta meeldib. Üks inimõigus on see, et inimene võib oma elu koos veeta sellega, keda ta armastab. Siin ei tohiks olla küsimust, kas see armastaja on erisooline või samasooline,“ räägib Lee. Tema hinnangul on samasooliste abielu teemal kõige rohkem tähelepanu saanud need, kes soovivad furoori tekitada, mitte need, kes ise LGBT+ (lesbide, geide, biseksuaalide, transsooliste + muude seksuaal- ja soovähemuste) kogukonda kuuluvad.