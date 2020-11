Seisukoht | Kas naeratus võib maailma muuta? 

Vähe sellest – positiivsus on nakkav. Harvardi ülikooli teadlased jõudsid juba paar aastakümmet tagasi järeldusele, et õnnelikkus liigub mööda sotsiaalseid võrgustikke. Tuli välja, et kui kohtad kedagi, kes naeratab ja kiirgab positiivsust, siis paraneb su enesetunne 17%. Selleks ei ole pikka koosolemist vaja, ütled tere ja vahetad paar sõna ning maagia juba toimibki. Vähe sellest, kui sinu enesetunne on 17% paranenud, siis inimesel, kes kohtub sinuga, paraneb enesetunne 10%, järgmisel, kes omakorda temaga kokku puutub 6%. Ja nii õnnelikkude inimeste ring muudkui kasvab. Mõistagi toimib sama fenomen ka vastupidisel suunal.