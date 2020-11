Kommentaar Ilo Kippen | Kuidas lahendada dilemmasid? Ilo Kippen, kolumnist , täna, 12:57 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Kuigi eestlaste hulgas pole Netflixi päriselt kasutavate inimeste arv ilmselt kuigi märkimisväärne, on väga paljud meist tänaseks – ühel või teisel viisil – näinud üht platvormi uusimatest dokumentaalidest, milleks on Jeff Orlowski „Sotsiaalne dilemma.“ Film on meie seas levinud tänapäeva kohta ütlemata põneval viisil: peamiselt soovituste kaudu inimeselt inimesele, natuke nagu põranda all, peaaegu nagu mingi omaaegsete võimude poolt põlu alla pandud raamat. Hämmastavalt kiiresti on septembri alguses avaldatud filmiga tutvunud ka vanema generatsiooni inimesed, kes harilikult Netflixi-laadsete meelelahutuste seltsis aega ei veeda.