Tartu ülikooli teadlane tõi peitu pugenud viirused päevavalgele 

Seni oli võimalik arvutisüsteemide abil leida viiruseliike, mille ülesehitus sarnaneb varem kindlaks tehtud mustritega, kuid uute avastamine sõltus teadlaste osavusest. Vast kaitstud doktoritöös loodud lahendus lihtsustab viirusi uurivate teadlaste tööd.

Ardi Tampuu kasutas viiruste avastamiseks tehisnärvivõrku. Tegemist on andmesüsteemiga, mis loob seoseid, teeb ennustusi ja kiirendab andmete analüüsi. See on üles ehitatud aju eeskujul ja seda eristab teistest algoritmidest õppimisvõime. Seetõttu kasutatakse tehisnärvivõrku paljudes valdkondades, igapäevases kasutuses on näiteks kõne- ja näotuvastus, elektrooniliste rämpskirjade sortimine ning liiklusrakendustes teekonna kavandamine.

Tampuu tõi tehisnärvivõrgu abil välja peidus olnud viirused. Seni on teadlased uurinud DNA lõiku ja võrrelnud leitud teavet juba andmebaasis olevate mustritega. Samas on need DNA lõigud, mis ei lähe kokku ühegi teadaoleva näitega, jäänud kindlaks tegemata. Tehisnärvivõrk ei kasuta aga andmebaasi, vaid teeb otsuse ainult DNA jupis sisalduva teabe põhjal. See võimaldab ennustada seni tuvastamata jäänud DNA lõikude päritolu ning teha kindlaks, kas tegemist on viirusega.

Tartu ülikooli bioinformaatika professor Maido Remm märgib, et Tampuu doktoritöö on uuenduslik. Uute viiruste avastamine DNA lõikude järjestustest pole seni olnud menukas. „Viiruste vastu hakatakse tavaliselt huvi tundma alles pärast haiguste ilmnemist,“ lausub ta. Remmi meelest võib Tampuu välja pakutud lahendus leida rakendust, eriti kui seda sobitada geneetika- ja viiruseuuringutega.

Tartu ülikooli mikrobioloogia professor Jaak Truu ütleb, et Tampuu doktoritööst saadud teadmisi on võimalik ellu rakendada. Truu sõnul keskendusid teadlased seni olemasolevate viiruste uurimisele, kuid koroonaviiruse pandeemia muutis lähenemist. Teadlasi huvitavad nüüd avastamata viirused, sest need võivad inimesi mõjutada.