Seisukoht | Lõhe on USA-st jõudnud ka meile 

Üks asi on see, et siinne meedia jälgis tähelepanelikult valimistulemuste laekumist. Aga sellel hoiti silma peal ka kodudes, sotsiaalmeedias, vestlusgruppides, töökohtadel. Meist kõigist said poliiteksperdid.

Donald Trumpi ja Joe Bideni võitlus on saanud osaks meie kõigi elust. Ja paljud leiavad, et selles justkui viimsetpäeva meenutavas vastasseisus tuleb igal juhul valida pool ning selle eest seista piltlikult öeldes kas või viimase veretilgani.

Šokeeriv oli praeguse presidendi, vabariiklase Trumpi enda võitjaks kuulutamine olukorras, kus hääled polnud veel loetud. See oli midagi, mida USA demokraatias varem pole nähtud. Juba on Trump rääkinud valimispettustest ning on ka kindel, et vaatamata esialgsete tulemuste põhjal näivale kaotusele ta lahinguteta alla ei anna. Karta on, et edasised lahingud ei piirdu ainult kohtusaalidega.