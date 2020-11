6 nutikat nõuannet kodukindlustuse kohta  

Kodu on koht, kus on lisaks sinu kõige lähematele inimestele ka sinu vara. Kodus peaks tundma ennast turvaliselt ja muretult. Kas sina suudaksid maksta oma taskust kinni kulutused, kui majas on tekkinud tulekahju, üleujutus või toimunud sissemurdmine? Kodukindlustus on vajalik, et sina ja su pere saaksid kiiresti tavalise elurütmi taastada, kui on juhtunud õnnetus.