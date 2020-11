GALERII | Marten Kuningas ja Robert Linna tähistasid John Lennoni sünniaastapäeva kontserdiga 

Üles astuti koosseisuga, kellega juba korra ühiselt musitseeritud on. “Anne Erm palus 2019. aastal mul The Beatlesi austuskontserdiks bänd kokku panna. Kohe, kui neid mehi Jimi Hendrixi muusikale pühendatud kontserdi heliproovi tegemas nägin, teadsin, et nemad ongi ülejäänud bänd,” seletab Kuningas, kuidas grupp kokku tuli.