Maailm MAAILM OOTAB KANNATAMATULT: paar USA osariiki loeb ikka veel sedeleid üle Greete Kõrvits, Michigan , täna, 21:17 Jaga: M

GALERII

LINNARAHVA HÄÄLED: Suur Atlanta valimisjaoskond, kus sedeleid endiselt üle loetakse, asub korvpallistaadionil. Foto: EPA/Scanpix

Eesti aja järgi neljapäeva õhtul ei saa veel kumbagi Ameerika riigipeaks pürgijat võitjaks kuulutada. Võib-olla on vastu varahommikut lootust teada saada Nevada osariigi tulemused, kust tuleb kuus valijameest. Just nii palju on veel minimaalsest 270 valijamehest puudu Joe Bidenil, kui just Arizona talle halba üllatust ei valmista. Kui Nevada valijamehed Bideni poolele lähevad, nagu selle loo kirjutamise ajal ka näib (Bideni napp edumaa Nevadas on umbes ühe protsendi juures), siis läheb asi tõeliselt huvitavaks. President Trump nimelt mitte ainult ei kuulutanud end alles häälte lugemise ajal juba võitjaks, vaid ähvardab osariike ka kohtuga, olles juba nõudnud häälte lugemise peatamist ning tulemuste uuesti üle lugemist.