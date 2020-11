Ämmale ja äiale kallale läinud mees süüdistab kõiges ohvreid 

Kohtueelsel menetlusel selgus, et Valeri haaras noa, lõi sellega kaks korda vastu lauda ja ütles oma elukaaslase isale, et tapab ta ära. Seejärel lõi ta meest käega näkku ja seadis sammud kõrvaltuppa, kus magas elukaaslase ema. Ta äratas naise ning lubas ta maha lüüa. Võttis juba taburetigi, et sellega naist rünnata. Valerit takistasid rünnakuohvri kaks alaealist poega, kes võtsid talt tabureti käest. Enne oli Valeri andnud naisele obaduse näkku.