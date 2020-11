Eesti uudised VIIE LAPSE ISA: peres on olulised väikesed igapäevahetked Liina Hallik , täna, 20:16 Jaga: M

Leho peres on kolm bioloogilist ja kaks südames kasvanud last: Kaili (27), Markus (24), Iisak (26), Jaanek (18) ja Regina (16). Foto: Erakogu

„Kogen tihti inimeste üllatust ja imetlust: teil on viis last, kaks neist veel lapsendatud!“ ütleb pereisa Leho. „Aga see kõik tuli kuidagi loomulikult. Teadsin alati, et ka mul on kunagi oma pere. Mul polnud veel pruutigi, kui juba mõtlesin, et mul on väike beebi – valge universaalkerega auto ja seal tagaistmel väike pamp.“