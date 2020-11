Hingelt poeomanik: Eevi Pintson peab kauplust, on toidukuller ja kuulab memmekeste muresid 

„Kui poodi pidada, siis ikka kogu hingest. Teistmoodi ei tule sellest midagi välja,“ ütleb Eevi. „Nii palju, kui inimesed mäletavad, on siin alati pood olnud. Juba Eesti ajal. Kui ma siia tulin, siis ma elasin selles majas, minu lapsed on siin sündinud, see on mulle väga hingelähedane maja. Kui tulid iseteeninduspoed, siis tehti eluruumide arvelt pood suuremaks. Vanasti oli see hästi pisike pood.“