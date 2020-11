Juhtkiri | Ratas peab olema valmis seadustama ka homoabielud 

Ka vahepealsed kaks küsimusevarianti lasti spetsialistide poolt pihuks ja põrmuks, kuna mõlemad sarnanesid pigem viktoriiniga kehtiva seadusandluse tundmise kohta: „Kas Eesti vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?“ Kuna peaminister Jüri Ratas pakkus lisaks omalt pooltki välja abielu defineerimise variandi, siis sai selgeks, et tegu pole üksnes EKRE ettevõtmise, vaid kogu koalitsiooni poolt ühiselt veetava vankriga.

Küll aga mõjus külma dušina Ratase järgnenud kirjeldus selle kohta, mis hakkab juhtuma siis, kui küsitlusel on nii „jah“ kui „ei“ vastused kokku loetud. Spetsialistidki ei vaidle vastu, et kui poliitikute pool pakutud küsimus saaks enamiku toetuse, siis oleks see õiguslikult siduv ka edasiste sammude astumiseks ning muuta saaks seda üksnes uue rahvahääletuse abil.

Kuid sama loogiline tundub, et rahva tahet tuleb arvestada ka juhul, kui enamiku vastajate arvates ei peaks abielu jääma üksnes mehe ja naise vaheliseks liiduks. Selgi juhul peaks tulemus olema siduv ning seda arvestades peab riigikogu astuma vajalikud sammud samasooliste abielude seadustamiseks.

Kuid poliitikute loogika on hoopis teisest puust, sest Ratase arvates selline tulemus polekski siduv, vaid riigikogul poleks mitte kohustus, vaid üksnes võimalus teha perekonnaseaduses muudatusi. Jah, te lugesite õigesti: siduv on üksnes võimuliidule meelepärane hääletustulemus! Kui tuleb aga koalitsioonile mittesobiv vastus, siis ollakse valmis kogu küsitluse prügikasti viskamiseks, tehes nägu, et midagi pole toimunudki.

See on enneolematult argpükslik käitumine küsitluse korraldajate poolt. Tegelikult on asja mõte ju soov keelustada samasooliste abielud. Kuid asjaosalised pole enam kindlad, kas see küsitlusel läbi läheks, sest miks muidu tõttas Ratas kinnitama, et eitava vastuse korral pole kohustust perekonnaseadust muuta, st. seadustada samasooliste abielud.