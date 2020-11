Maailm Martin Helme usub, et Donald Trump võitis USA valimised Viljar Voog , täna, 17:31 Jaga: M

Rahandusminister Martin Helme Foto: Teet Malsroos

Pole eriline saladus, et konservatiivne EKRE on Ameerika Ühendriikide valimismürglis selgelt Donald Trumpi toetajate leeris. Martin Helme pidas õigeks USA presidendi otsust kuulutada end võitjaks veel enne kui valimistulemused on selgunud.