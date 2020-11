Hoolduskliinikus koroonaviirusega nakatunud toimetati Lääne-Tallinna keskhaiglasse 

Õendus-hooldusabikliiniku direktor Eve Karmo jääb napisõnaliseks, öeldes, et praegu läheb päris hästi, aga kommentaare annab Ida-Tallinna keskhaigla turundusosakond.

Eve Karmo Foto: Merilin Ulm

Turundusosakonna juhataja Inge Suuder ütleb, et sel esmaspäeval teatas Järve haigla õendusabiosakonna töötaja, et on haigestunud Covid-19 haigusesse. Samal päeval alustati lähikontaktsete töötajate ja patsientide testimist.